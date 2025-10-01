Турската телевизия уволни репортер заради изказвания за срещата Тръмп-Ердоган

Турската частна телевизия НТВ (NTV) е отстранила дългогодишния си репортер във Вашингтон Хюсеин Гюнай, след като кадри, на които той коментира срещата между американския президент Доналд Тръмп и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предизвикаха дебат в социалните мрежи, съобщава сайтът Хаберлер.

Изказванията на Гюнай са заснети от камера на друга медия пред Белия дом по време на провелата се миналата седмица среща между Тръмп и Ердоган, като на кадрите се вижда как репортерът на НТВ разговаря с друг журналист на турски и коментира отношенията между САЩ и Турция, заявявайки, че Анкара „не е получила нищо от срещата" и използвайки нецензурни думи, отбелязва Хаберлер.

Кадрите с изказванията на Гюнай обиколиха социалните мрежи и предизвикаха вълна от недоволство срещу него, заради което според Хаберлер ръководството на НТВ е било принудено да действа и да го отстрани от длъжност, пише БТА.

В същото време представители на медиите в Турция, като журналиста Сердар Акинан, реагираха остро на решението на ръководството на НТВ да уволни Гюнай, отбелязва Хаберлер. В публикациите си в социалните мрежи и в Ютюб Акинан подчерта, че „това решение е спорно от гледна точка на журналистическите принципи", а към него се присъединиха и други потребители, които изразиха подкрепа за отстранения журналист.