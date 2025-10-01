Бюджетният дефицит и държавният дълг на Австрия са се увеличили

Според данни на Австрийската статистическа служба бюджетният дефицит през първата половина на годината се е увеличил до 5,3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Това е значително повече в сравнение със същия период на предходната година, когато е бил 4,8 процента.

През първото полугодие приходите на държавата са нараснали с 3,2 процента или 3,8 милиарда евро спрямо същия период на предходната година, достигайки 123,4 милиарда евро. Но държавните разходи са се увеличили още повече – с 4,1 процента или 5,4 милиарда евро, достигайки 136,7 милиарда евро. Резултатът е финансов дефицит от 13,3 милиарда евро. Основна причина за увеличението на разходите са били паричните социални помощи и заплатите в обществения сектор, обясни генералният директор по статистика Мануела Ленк на пресконференция, за която информира каналът на радиото и телевизията ОРФ.

От общо 412,3 милиарда евро нов държавен дълг, 358,7 милиарда евро се падат на федералното правителство, което представлява дългово съотношение от 82,3процента от БВП. Дългът на провинциите (без Виена) е 29 милиарда евро, на общините включително Виена – 24,8 милиарда евро, а социалноосигурителните институции са намалили краткосрочния си дълг с 1,5 милиарда евро. Най-голямото увеличение на дълга е при общините – с 1,1 милиарда евро повече в сравнение с миналата година. Общинският дефицит към края на юни е бил 2,4 милиарда евро, докато провинциите са били относително балансирани, обясни Керстин Грубер от Австрийската статистическа служба.

Очаква се през втората половина на годината дефицитът на провинциите да се увеличи, докато федералният дефицит обикновено се натрупва основно през първото полугодие. Също така, много от мерките за консолидация на бюджета, приети от федералното правителство, ще влязат в сила едва през втората половина.

Според прогнозата на Министерството на финансите, дълговото съотношение за цялата година ще нарасне до 84,7 процента от БВП, а бюджетният дефицит ще намалее от 4,7 процента (2024) до 4,5 процента от БВП. Финансовият министър Маркус Мартербауер счита, че бюджетната консолидация се развива добре. Според новите изчисления икономическата ситуация в Австрия не е толкова тежка, колкото се смяташе досега. Реалният БВП през 2024 година е намалял не с 1,0 процент, а с 0,7 процент,

Австрийската статистическа служба също ревизира данните за 2023 година – спадът не е 1,0 процент, а 0,8 процента. За 2024 година данните се ревизират в положителна посока за втори път - през март се очакваше спад от 1,2 процента. Въпреки това Австрия продължава да преживява най-дългата рецесия от Втората световна война. За 2025 година икономистите не очакват съществен растеж.

Австрийската статистическа служба ревизира и данните за първото полугодие на 2025 година. През първото тримесечие реалният БВП се е увеличил с 0,2 процента на годишна база (при прогноза за намаляване с 0,5 процента). През второто тримесечие е нараснал с 0,3 процента (при очакван спад от 0,1 процента), пише БТА.

Според новите детайлни данни, основният фактор за спада на икономиката през 2024 година е бил производството на стоки, особено в износно ориентираните сектори и тези за инвестиционни стоки, като автомобилната индустрия.