ЕС е конфискувал фалшиви стоки за 3,8 млрд. евро миналата година

За миналата година ЕС е конфискувал 112 милиона фалшиви стоки на стойност 3,8 милиарда евро, съобщи днес Европейската комисия. Отбелязва се, че това е второто най-голямо количество задържани стоки в историята, според доклад на ЕК и Службата на ЕС за интелектуална собственост.

Историческият рекорд по брой задържани стоки е от 2023 г. (152 милиона), но стойността нараства заради откритите миналата година количества електронни цигари и вейпове, както и от по-скъпите стоки като софтуер и луксозни изделия. Увеличаването на електронната търговия и геополитическите промени натоварват системите за правоприлагане, необходим е повишен митнически контрол, за да бъдат потребителите и производствата в ЕС защитени, се посочва в документа, пише БТА.

Според комисията отговорът е в митническата реформа, представена през 2023 г. с идеята за въвеждане на обща база данни с изкуствен интелект за проследяване на веригите за доставки в реално време и за установяване на съмнителни дейности.