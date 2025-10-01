Контейнери с китайски стоки за стотици милиони евро са конфискувани в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почти три милиона евро в брой са били конфискувани това лято от офиса на гръцки митничар, съобщи главният европейски прокурор Лаура Кьовеши пред „Файненшъл таймс", цитирана от гръцката телевизия Скай. Според Кьовеши конфискуваните суми са свързани с масов внос на стоки в Европа без внасянето на дължимите мита и данъци.

Европейската прокуратура е засилила проверките си за измами с ДДС, които се свързват с организираната престъпност в Китай.

През миналия месец прокуратурата е повдигнала обвинения на двама митнически служители и четирима посредници, които са заподозрени за укриване на данъци и мита при внос на стоки от Китай като електрически велосипеди.

При проверките, извършени в гръцкото пристанище Пирея през юни полицията е конфискувала от офиса на митничар 2,7 млн. евро – сума, която би тежала над 25 кг, ако е в банкноти от по 100 евро. В дома на същия служител са открити още 300 хиляди евро, съобщи Кьовеши.

Намерените банкноти са били част от сума на обща стойност 4,78 млн. евро, конфискувана в брой при проверките, и от още 5,4 млн., запорирани в банкови сметки в Гърция, съобщава Европейската прокуратура.

Общо в различни европейски страни са били конфискувани 5,8 млн. евро. Освен парични суми са били конфискувани недвижими имоти, автомобили, както и над 2400 контейнера със стоки на стойност около 250 млн. евро.

„Това е най-голямата конфискация на контейнери в ЕС до момента. Действията ни са насочени срещу престъпни мрежи, които организират масов внос на стоки от Китай, като укриват данъци и извършват мащабни измами с ДДС", каза Кьовеши.

Според Европейската прокуратура щетите от дейността на престъпната схема, която обхваща 14 европейски страни, надхвърлят 800 млн. евро от неплатени мита и ДДС.

„Това не може да се случи без корупция (...) Има държавни служители, които са им помогнали, защото в противен случай би било невъзможно да се реализира такъв огромен план", каза европейският главен прокурор.

Тя допълни, че измамите с ДДС стават „най-привлекателната" престъпна дейност в ЕС и често са свързани и с укриване на мита. Кьовеши съобщи, че измамите с ДДС струват на ЕС около 50 млрд. евро годишно.

По думите ѝ китайски престъпни групи са свързани с повечето от текущите разследвания в сферата на ДДС, включително в Гърция, пише БТА.

„Ако не плащаш някой данък, можеш да продаваш продуктите на по-ниска от обичайната цена. И по този начин засягаш производителите, които са базирани в Европа", обясни Кьовеши.

Разследването е започнало от два по-малки случая, свързани с митническото деклариране на електрически велосипеди в Пирея и в италианското пристанище Бари. „Внасяха електрически велосипеди. А всъщност ги декларираха като вериги и гуми", разказа Кьовеши и добави, че това е позволило на престъпните групи да избегнат антидъмпинговите данъци и да получат „незаконни печалби".

В Гърция аферата е започнала от две компании, които са внесли над 5000 митнически декларации с невярно съдържание. В крайна сметка двете фирми са се оказали „витрини", а китайските собственици, скрити зад тях, били свързани и с италианския случай.

Кьовеши каза, че е имало „огромни предупредителни знаци" за измамата, но митническите служители „не са извършили в тях проверки, защото понякога са получавали подкупи".

Трима източници, запознати с функционирането на митническите служби на пристанището Пирея, са казали, че аферата е „само върхът на айсберга", като са отбелязали, че липсват автоматизирани информационни системи, които да могат да контролират ефективно пристигащите пратки.

Ежегодно в Пирея пристигат около 5,1 милиона контейнера.

„Сътрудничим си тясно с Европейската прокуратура, защото имаме обща цел и тя е да служим на обществения интерес", каза Йоргос Пицилис, управител на гръцкия Независим орган за публични приходи, който упражнява надзор над митницата в Пирея.

Товарното пристанище в Пирея е собственост на дъщерна фирма на „Коско" (Cosco) – китайския държавен корабоплавателен концерн.

От „Коско" са заявили, че не могат да коментират текущо разследване, но продължават да отговарят „незабавно на исканията на гръцките власти".