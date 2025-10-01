Австрия смени постоянния си представител към Европейския съюз

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Настоящият ръководител на отдела за човешките права в австрийското Министерство на външните работи Грегор Шустершиц ще стане новият постоянен представител на Австрия към Европейския съюз в Брюксел, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

Решението е било взето днес по искане на външната министърка Беате Майнъл-Райзингер, съобщиха от оглавяваното от нея ведомство.

Шустершиц е бил и заместник-постоянен представител на Австрия към ЕС, както и делегат в австрийската група, отговаряща за политиката на страната спрямо Брекзит. Освен това той е заемал и длъжността началник на правния отдел в постоянното представителство в Брюксел, както и посланик в Люксембург.

Петдесет и пет годишният мъж също така преподава в университета в Инсбрук. Той редовно публикува материали на теми като човешките права и правото на ЕС.

Шустершиц е преподавател и в Дипломатическата академия в Австрия, пише БТА.

Той наследява като постоянен представител на Австрия към ЕС Томас Оберрайтер, който поиска през юли да бъде освободен от поста.