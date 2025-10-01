ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл към евролидери: Ще преследваме всеки, който отнеме блокираните ни в Европа средства

2124
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Кремъл днес заплаши европейските лидери, че Русия ще преследва всяко физическо лице или страна, която открадне нейните средства и предупреди, че кражбата на руските активи ще се отрази лошо на европейските депозитари и инвестиции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

ЕС обмисля предложение за използването на замразени в Европа руски активи за финансиране на заем за Украйна на стойност 140 милиарда евро.

Замразените руски активи са на обща стойност около 300 милиарда щатски долара, от които 210 милиарда евро са в Европа. От средствата в Европа 185 милиарда евро са в намиращия се в Брюксел в централен депозитар за ценни книжа „Юроклиър“ (Euroclear). От тези средства около 176 милиарда евро са преобразувани в кеш при настъпване на падежа на ценните книжа.

„Говорим за планове за нелегално изземане на руска собственост. В руския език наричаме това просто кражба“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той каза, че ако някой открадне или си присвои активите на Русия, или приходите от тези активи, тогава „свързаните с това лица ще бъдат преследвани по един или друг начин, ще им бъде потърсена сметка“. По думите му свързаните с това страни също ще бъдат преследвани.

Кремъл многократно е казвал, че евентуален опит за отнемане на активите му би подкопал доверието в централната банкова система, в еврото като валута и във възприятието, че е безопасно да се притежава собственост в Европа.

„Това са допълнителни стъпки към пълното унищожаване на доверието в принципа на неприкосновеност на собствеността“, подчерта Песков.

„Бумерангът много сериозно ще удари онези, които са основните депозитари, страните, които са заинтересовани да са атрактивни за инвестиции“, добави той.

