Самолет се разби в Италия, двама военни пилоти загинаха

Двама пилоти от италианските военновъздушни сили са загинали, след като тренировъчен самолет от тип "T-260B" се е разбил днес в националния парк Чирчео, южно от Рим близо до град Сабаудия, съобщи АНСА.

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци, както и труповете на двамата пилоти сред тях. Самолетът се е разбил в гориста местност, близо до входа на парка. Причината за инцидента остава все още неизвестна, пише БТА.

"Дълбоко опечален съм от смъртта на двамата военнослужещи в трагичния инцидент тази сутрин", написа в социалната платформа "Екс" италианският министър на външните работи Антонио Таяни.

През септември 2023 г. друг тренировъчен самолет се разби в Северна Италия, като при инцидента загина момиче на пет години, което се е намирало в кола близко до мястото на катастрофата. Пилотът тогава успя да катапултира, преди самолетът да се удари в земята, припомня Франс прес.