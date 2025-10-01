Ирански командир: Ще използваме ракети с по-голям обсег на действие

Обсегът на иранските ракети ще бъде увеличен, когато бъде сметнато за необходимо, заяви високопоставен командир от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция пред иранската медия "Фарс нюз". Така Иран ще отговори на изискванията на Запада за ограничаване на ракетните способности на Иран, каза Мохамаджар Асади, заместник-инспектор на главното военно командване Хатам ал-Анбия, цитиран от Ройтерс и БТА.

Някои от препятствията пред сключването на спогодба за ядрените оръжия са изискванията на САЩ и някои европейски страни за налагане на ограничения по отношение на ракетния арсенал на Иран, заявиха ирански власти.

Западните страни се опасяват, че иранските програми за обогатяване на уран биха могли да предоставят на страната достатъчно материал за разработването на ядрена бойна глава, която да бъде внедрена в балистична ракета. Техеран отрича от своя страна всякакви стремежи за придобиване на ядрено оръжие.

Иранските ракети разполагат с обсег от 2000 км, който е достатъчен за отбраната на страната, тъй като покрива разстоянието до Израел, са посочвали ирански власти в предишни заявления.

Въпреки това, след като през юни тази година израелски изтребители атакуваха ракетни установки, разположени в западните провинции на Иран, Техеран постепенно започна да изстрелва ракети от по-източните части на територията си, което изисква по-голям обсег.

"Нашите ракети винаги ще достигат необходимия обсег", посочи Мохамаджар Асади. Той смята, че мощта и обсегът на иранските ракети са факторите, благодарение на които израело-иранският конфликт през юни продължи само 12 дни, а не повече.