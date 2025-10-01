Кьовеши обясни защо е започнато производството срещу българската европрокурорка

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши обясни в писмо до Съюза на съдиите в България причините за образуваното дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка Теодора Георгиева, пише БНР.

Ето какво се посочва:

"Сериозността на евентуалното нарушение, за защита на основните ценности на Европейската прокуратура и институционалната ѝ репутация, както и за гарантиране на ефективността на нейните разследвания".

Посочва се и че безспорната независимост е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейските прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си.

Отговорът, който е от вчера, е по повод отправен още през април въпрос към Кьовеши за основанията за образуваната тогава административна преписка срещу Георгиева, както и дали тя ще изследва разпространените видеозаписи на предполагаема среща, проведена в процеса на подбор на български представител в Европейската прокуратура в ресторант "Осемте джуджета", между Георгиева и издирвания бивш следовател Петьо Петров - Еврото.

Писма със същият въпрос тогава са били изпратени и до председателя на Народното събрание и до Висшия съдебен съвет. От съсловната организация уточняват, че отговори от българските адресати няма.

"Изглежда Европейската прокуратура и останалите институции на Европейския съюз ще проявяват активност за изясняване на въпроса - могли ли са представители на групи за упражняване на нелегитимно влияние да ръководят процеса на излъчване на български кандидат за европейски прокурор, докато този въпрос изглежда е безразличен за българските институции, които в рамките на тази година трябва да предложат нови кандидати за заемане на длъжността след изтичането през 2026 г. на мандата на Теодора Георгиева", коментират на страницата си във "Фейсбук" от Съюза на съдиите в България.