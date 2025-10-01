ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фицо няма да участва в срещата на високо равнище на ЕС в Копенхаген по здравословни причини

Роберт Фицо СНИМКА: фейсбук/ Robert Fico

Словашкият премиер Роберт Фицо не е успял да замине  на днешната среща на високо равнище на Европейския съюз и на Европейската политическа общност в Копенхаген, съобщиха днес от правителствената канцелария в Братислава. От там допълниха, че причината са здравословни проблеми, предаде словашката новинарска агенция ТАСР. 

„Премиерът се извинява, че не присъства на неофициалните срещи на високо равнище на Европейския съвет и на Европейската политическа общност поради здравословни проблеми, свързани с опита за убийство срещу него“, заяви говорителят на правителствената канцелария Александър Ковач, цитиран от БТА. 

Лидерите на ЕС се събират днес в Копенхаген, за да обсъдят укрепването на общата европейска отбрана и подкрепата за Украйна. Утре ще се проведе седмата среща на високо равнище на Европейската политическа общност, на която, според правителствената служба, са поканени 47 представители на държави от европейския континент. „Лидерите ще обсъдят Украйна, сигурността в Европа и нейното укрепване в настоящата геополитическа ситуация. На срещата на ЕПО ще бъдат обсъдени и миграцията, хибридните заплахи и икономическата сигурност“, заяви Ковач. 

