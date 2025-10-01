Георг Георгиев: Със Саудитска Арабия имаме неизползван потенциал за икономическо партньорство

„България и Саудитска Арабия имат значителен неизползван потенциал за икономическо партньорство, който можем и трябва да превърнем в реални съвместни проекти от взаимна полза за нашите граждани и бизнеси." Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев по време на среща с министъра на икономиката и планирането на Кралство Саудитска Арабия, Н.Пр. Фейсал бин Фадил Ал Ибрахим, в рамките на „Мюнхенската лидерска среща" в град Ал Уля, съобщиха от МВнР.

Двамата министри обсъдиха двустранните икономически отношения и инвестиционното сътрудничество, като подчертаха значимостта на динамичното икономическо развитие на Саудитска Арабия.

„Модернизационните усилия на Саудитска Арабия са изключителен пример за България в икономическо отношение, а българската подкрепа за кандидатурата на Рияд за домакинство на ЕКСПО 2030 е ясен знак за важността, която отдаваме на нашите двустранни отношения, включително в сферата на икономиката и технологиите", отбеляза министър Георгиев.

В хода на разговора бе подчертано значението на провеждането на предстоящото първо заседание на Смесения комитет за икономическо сътрудничество между двете страни. Министрите обсъдиха възможността да бъдат подписани ключови меморандуми в областта на икономиката, енергетиката, минералните ресурси, образованието и спорта.

„България счита, че провеждането на съвместен бизнес и инвестиционен форум успоредно със Смесения комитет ще даде допълнителна стойност и ще отвори нови хоризонти за партньорство със Саудитска Арабия.", заяви първият ни дипломат.

Като приоритетни сфери за бъдещо сътрудничество от българска страна бяха откроени енергетиката, отбраната и сигурността, както и сферата на високите технологии. България изрази интерес към привличането на саудитски инвестиции в научноизследователската дейност, машиностроенето, електрониката и химическата индустрия. „Българските компании могат да бъдат надеждни партньори за Саудитска Арабия в редица области. Съществуват отлични перспективи за износ на висококачествени български стоки и продукция", посочи министър Георгиев.

На свой ред министър Ал Ибрахим очерта енергийната сфера, отбраната и сигурността, както и здравеопазването като потенциално сериозни сфери за взаимодействие между България и Саудитска Арабия. „Имаме възможност да открием нови перспективи за сътрудничество в енергийната сфера, както и в областите на отбраната и сигурността, където ние инвестираме значителен ресурс, в т.ч. по отношение на развитието на високи технологии и продукция на безпилотни летателни апарати. Здравеопазването е сектор, в който също имаме възможност да споделим опит, както и високо квалифициран персонал.", посочи министър Ал Ибрахим.

В заключение, Георг Георгиев и министър Ал Ибрахим изразиха увереност, че развитието на икономическите връзки между България и Саудитска Арабия ще укрепи партньорството между двете държави и ще създаде нови възможности за сътрудничество в ключови сектори от взаимен интерес.

В хода на разговора двете страни подчертаха традиционно добрите отношения между България и Саудитска Арабия в енергийния сектор и обсъдиха възможности за тяхното надграждане. „България, благодарение на своето стратегическо местоположение и инфраструктура, е ключов енергиен транзитен център в Югоизточна Европа. За нас приоритет е диверсификацията на енергийните източници и маршрути, а партньорството със Саудитска Арабия може да допринесе за по-голяма устойчивост и енергийна независимост на региона.", заяви министър Георгиев.

Отчетено бе съществуващото успешно партньорство между българското газопреносно дружество и саудитски подизпълнители при изграждането на стратегически газопроводи, което затвърди ролята на България като важен транзитен фактор. „България и Саудитска Арабия вече са демонстрирали своята възможност да реализират успешни съвместни инициативи. Имаме потенциал да надградим това сътрудничество с нови проекти в газовия сектор, които ще бъдат от стратегическо значение за нашите държави и граждани.", посочи Георг Георгиев.

Двамата министри обсъдиха и възможностите за партньорство в сферата на възобновяемата енергия и водорода. „България е твърдо ангажирана с целта за климатична неутралност на ЕС до 2050 г. и за нас е от ключово значение да развиваме сътрудничество с партньори като Саудитска Арабия в областта на зелената енергия и новите технологии", заяви българският външен министър. „Съчетаването на визията на Саудитска Арабия с регионалния опит на България може да доведе до иновации и устойчиво развитие.", посочи още той.

Обсъдени между двамата министри бяха и възможности за обмен на експерти и съвместни обучения в енергийната сфера, които да допринесат за подготовката на специалисти и внедряването на нови технологични решения.

В заключение, министър Георгиев и министър Ал Сауд изразиха увереност, че стратегическото партньорство между България и Саудитска Арабия в областта на енергетиката ще допринесе за стабилността, сигурността и устойчивото развитие в Югоизточна Европа и Близкия изток.