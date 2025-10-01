Палестинските здравни власти: Поне 23 загинаха в Газа

Най-малко 23 души загинаха днес в ивицата Газа, съобщи палестинската агенция УАФА, като се позова на здравните власти в крайбрежния анклав.

ДПА отбелязва, че сраженията в Газа продължават, докато светът очаква палестинското ислямистко движение "Хамас" да отговори на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп. Агенцията допълва, че не може да потвърди информацията за жертвите чрез независими източници.

Израелските военни съобщиха, че са ликвидирали неуточнен брой противници в различни части на ивицата Газа и са иззели оръжия и друго военно оборудване.

Палестинското ислямистко движение "Хамас" е подложено на значителен натиск във военен аспект поради офанзивата на Израел в северната част на ивицата Газа, както и в дипломатическо отношение, тъй като се твърди, че някои от съюзниците на движението са подкрепили мирния план, пише БТА.

Наблюдателите очакват, че "Хамас" може да отправи допълнителни искания или да постави условия. Въпреки това израелската телевизия "И 24 нюз" (i24news) съобщи, че от гледна точка на Израел няма място за преговори по плана - "Хамас" може или да го приеме, или да го отхвърли. Нетаняху обяви, че войната ще продължи, ако планът бъде отхвърлен.