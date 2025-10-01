Намериха експлозиви в раницата на заподозрения за бомбената заплаха срещу Октоберфест

Експлозиви са намерени в раницата на заподозрян за бомбената заплаха срещу Октоберфест, съобщи германската полиция, цитирана от АФП.

Заподозреният е мъртъв, пише БТА.

По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в квартал на Мюнхен. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бе открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.

Междувременно МВнР издаде предупреждение за сънародниците ни на територията на германския град:

„Ситуационният център на МВнР уведомява, че полицейските власти в Мюнхен, Фeдерална република Германия, са обявили тревога поради заплаха от взривове на територията на града. Пространството, на което се провежда „Октоберфест", ще е затворено днес поне до 17:00 ч. местно време. Значителни са затрудненията в движението на обществения транспорт, като множество линии са затворени или пренасочени. Препоръчваме на българските граждани, намиращи се в Мюнхен, да избягват райони и събития с масово струпване на хора и да следват стриктно препоръките на местните власти", пишат от Външно министерство.