Намериха експлозиви в раницата на заподозрения за бомбената заплаха срещу Октоберфест

СНИМКА: Pixabay

Експлозиви са намерени в раницата на заподозрян за бомбената заплаха срещу Октоберфест, съобщи германската полиция, цитирана от АФП.

Заподозреният е мъртъв, пише БТА. 

По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в квартал на Мюнхен. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бе открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.

Междувременно МВнР издаде предупреждение за сънародниците ни на територията на германския град:

„Ситуационният център на МВнР уведомява, че полицейските власти в Мюнхен, Фeдерална република Германия, са обявили тревога поради заплаха от взривове на територията на града. Пространството, на което се провежда „Октоберфест", ще е затворено днес поне до 17:00 ч. местно време. Значителни са затрудненията в движението на обществения транспорт, като множество линии са затворени или пренасочени. Препоръчваме на българските граждани, намиращи се в Мюнхен, да избягват райони и събития с масово струпване на хора и да следват стриктно препоръките на местните власти", пишат от Външно министерство.

СНИМКА: Pixabay

Posted by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria on Wednesday 1 October 2025

