Института за войната: Руското настъпление в Украйна се е забавило миналия месец

Настъплението на руската армия в Украйна се e забавило допълнително миналия месец, особено в източната Донецка област според анализ на Франс прес на данни, предоставени от Американския институт за изследване на войната (ISW).

За един месец Русия е отнела 447 кв. км от украинските сили, което задълбочава забавянето, започнало през август (594 кв. км) след пика през юли (634 кв. км).

В края на миналия месец Москва упражняваше пълен или частичен контрол над 19 процента от украинската територия. Около 7 процента, Крим и части от Донбас, вече бяха под контрола на Русия преди началото на руската инвазия през февруари 2022 г.

Пробивът през юли беше най-големият от ноември 2024 г. (725 кв. км), с изключение на първите месеци на войната през пролетта на 2022 г., когато фронтовата линия беше много подвижна, пише БТА.

Площта на завзетите земи включва зоните, които са изцяло или частично контролирани от Русия, както и тези, за които тя твърди, че контролира.

От октомври 2024 г. до септември 2025 г. руснаците са завзели над 6000 кв. км, което е почти три пъти повече от предходните 12 месеца (около 2300 кв. км от октомври 2023 г. до септември 2024 г.).

Миналия месец Русия първоначално е напредвала бързо, печелейки 416 кв. км между 1 и 19 септември, преди да отбележи забавяне в края на месеца, като от 20 до 30 септември е завладяла само около 30 кв. км, посочва АФП.

Руската армия отбелязва забавяне най-вече в Донецка област, основен район на сраженията между руските и украинските сили от две години насам. През септември тя е превзела 181 кв. км там, което е едно от най-слабите й постижения от една година насам. От май до август руснаците са завладявали около 400 кв. км всеки месец. В тази област, 80 процента от която вече е контролирана от Русия (спрямо 64 процента преди година), фронтовите линии са почти замръзнали от средата на миналия месец.

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски обаче призна в петък, че ситуацията на фронта "е трудна" и че руската армия продължава да напредва във важни райони на Донецка област, като градовете Покровск и Добропиля.

Миналия месец руските сили продължиха да напредват в Харковска област (100 кв. км) в североизточната част на Украйна и продължиха неотдавнашния си пробив в Днепропетровска област (80 кв. км), която остава почти изцяло под контрола на Киев.

Руската армия нахлу за първи път в Днепропетровска област на 8 юни, според данни на Института за изследване на войната, а Украйна призна за първи път в края на август присъствието на руски войници там. Днепропетровска област не е сред петте украински региона, чиято анексия Москва е обявила, посочва АФП.