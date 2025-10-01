ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национална стачка на жп транспорта в Италия може да промени разписанието на влаковете на 2 и 3 октомври

Влак СНИМКА: Pixabay

Очакват се значителни нарушения в разписанието на влаковете в Италия заради национална стачка на 2 и 3 октомври, информират от Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт.

Националната стачка на железопътния транспорт в Италия ще се проведе от 21:00 ч. на 2 октомври до 20:59 ч. на 3 октомври 2025 г. Очакват се значителни нарушения в разписанието на регионални, междуградски и междуобластни влакове. Ограничен брой влакове ще се движат от 6:00 ч. до 9:00 ч. на 3 октомври 2025 г., посочват от МВнР.

МВнР препоръчва на българските граждани да следят актуалната информация относно възможни промени в разписанията и маршрутите на железопътния транспорт чрез официалните електронни платформи на съответния оператор.

Стачните действия ще засегнат транспорта, без авиационните превози, образователния отрасъл, производството и други сектори. Стачката е организирана в знак на солидарност с палестинския народ и в знак на протест срещу политиката на италианското правителство по отношение на ситуацията в Газа. Подобни общонационални стачни действия имаше и на 19 и на 22 септември.

