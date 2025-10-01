Остава в ареста украинецът, заподозрян за участие във взривяването на "Северен поток"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полски съд реши днес, че издирваният от Берлин украински водолаз заради предполагаемото си участие в експлозиите, повредили газопровода "Северен поток", трябва да остане в ареста, докато се вземе решение дали да бъде предаден на Германия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Окачествени както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите през 2022 г. до голяма степен прекъснаха доставките на руски газ за Европа, което доведе до значително ескалиране на конфликта в Украйна и ограничаване на енергийните доставки на континента, отбелязва Ройтерс.

Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля.

Володимир З. - украински гражданин, издирван от Германия за предполагаемо участие във взривяването на газопроводите "Северен поток", бе задържан вчера близо до Варшава и сега ще остане в ареста за срок от седем дни.

Главната прокуратура на Германия заяви, че полската полиция е действала по издадена от нея европейска заповед за арест.