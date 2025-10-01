САЩ отложиха санкциите срещу сръбската петролна компания НИС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбската държавна петролна компания (НИС) съобщи, че Министерството на финансите на Съединените американски щати (САЩ) ден по-рано е издало ново специално разрешение, с която се отлага влизането в пълна сила на санкциите срещу компанията.

НИС ще може да извършва оперативната си дейност най-късно до 8 октомври 2025 г.

Хърватската компания „Ядрански нафтовод" (JANAF) потвърди, че лицензията е удължена за продължаване изпълнението на договора за транспорт на суров петрол, сключен с НИС.

„Възможността за удължаване на разрешението след 8 октомври 2025 г. в голяма степен ще зависи от по-нататъшните действия, които ще предприеме дружеството НИС АД пред компетентните американски институции", се казва в съобщението.

Уточнява се, че чрез своя адвокат в САЩ и с подкрепата на хърватското правителство НИС ще се обърне към Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) с цел получаване на ново удължаване, предаде БГНЕС.

Сръбската държавна петролна компания (НИС) е подала и допълнение към искането за изваждане от списъка на специално обозначените лица (SDN – Specially Designated Nationals). Първоначалното искане е било изпратено на 14 март тази година, уточнява компанията.