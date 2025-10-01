Възстановиха интернета и мобилните услуги в Кабул и няколко афганистански провинции

Интернет и мобилните телефонни мрежи бяха възстановени днес в няколко провинции в Афганистан, включително в столицата Кабул, 48 часа, след като правителството на талибаните нареди общонационално спиране, предаде Франс прес, като се позова на свои служители на място.

Интернет и телекомуникационните мрежи на няколко мобилни оператора отново функционират в афганистанската столица, както и в провинциите Хост, Кандахар, Газни и Херат, съобщиха журналистите на АФП.

Страната бе обхваната от хаос в понеделник вечерта, когато мобилните мрежи и интернет прекъснаха без предупреждение. Дейността на повечето компании беше парализирана, включително банките, пощите и пазарите, на болниците се наложи да работят без онлайн достъп до медицинските досиета на пациентите. Всички полети от и до летището в Кабул бяха отменени.

Спирането на интернета и на мобилните мрежи последва заповед на върховния лидер на талибаните Хайбатула Ахундзада към правителството да започне да прекъсва широколентовите интернет връзки в някои провинции като част от борбата с „порочността“.