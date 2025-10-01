Заподозреният за бомбената заплаха на Октоберфест е 57-годишен германец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията предполага, че мъжът, открит мъртъв след експлозията и пожара в жилищна сграда в Мюнхен, е заподозреният за бомбената заплаха срещу световноизвестния фестивал Октоберфест, предаде германският в. "Велт".

Разследващите предполагат, че става въпрос за умишлен палеж след семеен спор. Вестник "Билд" съобщава, че заподозреният 57-годишен германец е поставил в дома си взривни устройства, подпалил ги е и след това се е самоубил. До момента властите не са предоставили повече информация за самоличността на мъжа.

При пожара и експлозията са били ранени две жени. Според полицията става въпрос за 21-годишната дъщеря и 81-годишната майка на заподозрения. Те са били откарани в болница. Един човек все още се издирва, пише БТА.

По-рано в жилищен блок в мюнхенския квартал "Лерхенау" имаше експлозии и пожар. В горящото жилище бяха открити няколко бомби. Според информация на "Велт" разследващите са намерили ръчни гранати с кабели за задействане. Експерти работят по обезвреждането им.

На мястото на инцидента е било намерено писмо, написано от заподозрения, което съдържа "неконкретна заплаха за взрив, свързана с Октоберфест", съобщи полицията. В 9.30 часа полицаите са започнали претърсване на площад "Терезиенвизе".

Кметът на Мюнхен Дитер Райтер заяви, че става дума за "потвърдена заплаха за взрив".

Биреният фестивал Октоберфест ще отвори отново врати в 17:30 часа местно време (18:30 българско), след като бе затворен за няколко часа заради бомбена заплаха, каза кметът на Мюнхен Дитер Райтер, цитиран от ДПА.