7 от банди за сексуално насилие над деца във Великобритания с присъди от 12 до 35 г. затвор

Седем мъже получиха присъди от 12 до 35 години затвор във Великобритания за изнасилвания, извършвани в продължение на пет години, над две момичета, превърнати от тях в сексуални робини, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това само един от поредица подобни случаи, които разтърсиха напоследък Обединеното кралство.

"Тези две момичета са били изключително уязвими, те са били препредавани от ръка на ръка за сексуални цели, малтретирани, унижавани, оскърбявани", каза съдия Джонатан Сийли от съда в английския град Манчестър. Тарторът на групата Мохамед Захид, родом от Пакистан, получи най-тежката присъда и бе осъден на 35 години затвор.

Той продавал дамско бельо на пазар в Рочдейл, Северна Англия, и примамвал тийнейджърки с обещания за алкохол или наркотици в замяна на секс.

На съдебния процес, който приключи днес, 50-годишният Касир Башир беше осъден задочно на 29 години затвор, след като изчезна преди процеса, а 67-годишният Мущак Ахмед беше осъден на 27 години. Четиресет и четири годишният Мохамед Шахзад и 49-годишният Нахим Акрам получиха по 26 години затвор, 39-годишният Рохиз Хан получи 19 години, а 41-годишният Нисар Хюсеин получи 12 години затвор, пише БТА.

Жертвите са били на 13 години, когато престъпленията срещу тях са започнали. Те са извършвани между 2001 и 2006 г.

Напоследък британската общественост бе разтърсена от поредица случаи, при които в продължение на десетилетия в няколко английски града групи мъже, предимно от пакистански произход, са извършвали посегателства над непълнолетни момичета, повечето от които бели и в неравностойно социално положение.

Над сто мъже вече са осъдени, жертвите се оценяват на няколко хиляди, а британската полиция и социалните служби бяха остро критикувани за това, че не са успели да ги защитят.