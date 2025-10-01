ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин купил вилата на гръцка ТВ звезда на Халкидики

Тони Маскръчка

1828
Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

Българин е купил луксозната вила на покойната телевизионна звезда в Гърция Вефа Алексиаду в Халкидики. Това става ясно от предаването "Супер Катерина" на телевизия "Алфа", съобщава електронното издание на "Та неа".  Имението е било продадено през лятото от двете внучки на Алексиаду, които са единствените й наследници и живеят в чужбина, за 2,2 милиона евро. Новият собственик планирал да постави паметна плоча на резиденцията, искайки да отдаде почит на Вефа Алексиаду.

Телевизионната звезда почина през ноември 2024 г., на 91-годишна възраст. В продължение на десетилетия тя е водила собствени кулинарни предавания по гръцки телевизии. Има издадени над 20 готварски книги с общи тираж над 10 млн. копия по целия свят.

Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

