Бивш сръбски премиер: Вучич ще подаде оставка или ще бъде сменен до края на 2025 г.

Сръбският президент Александър Вучич ще бъде сменен до края на годината или ще подаде оставка, каза бившият сръбски премиер Зоран Живкович по време на участието си в подкаста "Без цензура"

Живкович добави, че е малко вероятно Вучич да се оттегли сам и затова ще бъде сменен от поста "по някой от законните начини".

Живкович не даде подробности как точно ще се случи това, но изрази мнение, че Вучич е "политически мъртвец".

По неговите думи студентите първи са повдигнали този въпрос, когато са му казали "Ти не си компетентен" и са отхвърлили поканите за разговор, които сръбският президент им отправи след трагедията в северния сръбски град Нови Сад.

Естествено студентите, които създадоха такава атмосфера, за да се види истинското лице на Вучич, не могат сами да водят тази борба, допълни Живкович и уточни, че до края на годината "всеки трябва да свърши своя дял от работата".

Преди 11 месеца в Нови Сад падна козирката на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а спонтанно възникналите протести бяха оглавени от студенти, които блокираха дейността на факултетите и издигнаха искания институциите да заработят и да бъдат открити и наказани виновните за смъртоносния инцидент.

През май студентите за първи път издигнаха искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори и обявиха, че няма да участват в тях, но ще подкрепят гражданска листа от кандидати за депутати, които имат обществен авторитет и не са участвали досега в политическия живот на страната.

През лятото главно мирните дотогава протести прераснаха в прояви на гражданско неподчинение, размирици, сблъсъци с полицията и масови арести.

През 2022 г. 65-годишният Зоран Живкович обяви, че се оттегля от активния политически живот на страна и призова политиците от неговото поколение да направят същото.

Той оглави за период от една година правителството на Сърбия, след като на 12 март 2003 г. бе убит действащият премиер Зоран Джинджич - първия демократично избран министър-председател на Сърбия.

Преди 22 години, няколко часа след убийството на Джинджич, правителството на Живкович обяви извънредно положение се цел залавяне на членовете на Земунския и Сурчинския клан и други криминални групи, заподозрени в организирането и извършването на атентата.

Организаторите и физическият извършител на убийството на Джинджич бяха арестувани и осъдени, но поръчителите на атентата не бяха разкрити.