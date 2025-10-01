Спорът за бюджета в САЩ струва $ 400 млн. неплатени заплати на ден (Обзор)

Тръмп плаши с масови уволнения

Най-малко 750 хил. федерални служители в САЩ са в принудителен неплатен отпуск, след като демократи и републиканци не успяха да се разберат за бюджета в Сената. Загубените им възнаграждения възлизат на 400 млн. долара всеки ден. Макар че за последните четири десетилетия САЩ преживяха 14 спирания на правителството, този път може да е различно.

Ден преди затварянето президентът Доналд Тръмп предупреди, че много от федералните служители могат да бъдат уволнени, и обвини демократите, че именно те спъват работата на институциите.

“По време на спирането на работа можем да правим неща, които са необратими, които са лоши за тях (демократите), като например съкращаване на огромен брой хора и на програми, които им харесват”, отбеляза републиканецът.

Макар червените да контролират и двете камари на Конгреса, в Сената (Горната камара)

не им достигат 7 гласа

за приемането на закона за бюджета. Републиканците имат 53 места, а за да мине законът, бяха необходими 60 гласа. Спирането на работата на правителството е американско явление, като първопричината му може да се проследи до 1980 г. по времето на Джими Картър. Тогава едно тълкуване на Закона за недопускане на дефицита от 1884 г. забрани на правителството да сключва договори без одобрение от Конгреса. Така се стигна до правилото няма ли бюджет, няма и разходи.

Заради този принцип през годините демократи и републиканци са ползвали вота за политически цели. Сега исканията на сините бяха насочени към здравеопазването - те настояват за гаранция, че субсидиите за здравно осигуряване за лица с ниски доходи няма да изтекат, както и отмяна на съкращенията в програмата “Медикейд”. Републиканците обаче отказаха.

Сред ведомствата, които освободиха най-много персонал, са Пентагонът (цивилни) - над 334 хил., и здравното министерство - над 32 хил. души.

НАСА освободи 15 хил. души

- около 83% от общия си персонал.

Заради спирането на работата в САЩ за неопределено време затварят национални паркове, музеи, редица административни услуги. Задължени да продължат работата са “съществените” услуги - полиция и военни, здравни институции, поща и др.

Само за първия мандат на Тръмп имаше три спирания на правителството, като едно от тях - в края на 2018 г., е най-дългото в историята и продължи 35 дни.

