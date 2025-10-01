Френското предложение влезе в предизборната реторика за местните избори в РСМ

Чрез резолюцията за т.нар. червени линии по отношение на евроинтеграцията на Северна Македония, предложена от председателя на опозиционния СДСМ Венко Филипче, темата за т.нар. френско предложение влезе в предизборната кампания за местните избори в Северна Македония. На пресконференция, публикувана на сайта на ВМРО-ДПМНЕ, Антонио Милошоски, депутат и бивш министър на външните работи на страната, заяви днес, че Филипче „променя политиката и позициите си в зависимост от нуждите на своя финансов и политически ментор Зоран Заев" и за френското предложение, което през 2024 г. е обявил като голям успех на дипломацията на Северна Македония, година по-късно предлага „червени линии и резолюция, за да се предпази от тази негова дипломатическа победа".

„Венко Филипче не знае как да построи магистрала или клиничен център, но е много способен, заедно със своя гуру Зоран Заев, да сложи своя подпис върху всеки бъдещ документ, който би подчинил допълнително Република (Северна) Македония по същия начин, както направи (бившият външен министър) Буяр Османи с френското предложение и анексите, които прие в полза на съседна София. Затова смятаме, че подобни изявления и променени позиции на Филипче не са послание към македонските граждани, а послание към съседна България, защото Венко Филипче се надява, че източният съсед или някакъв международен актьор ще му помогне да дойде на власт или поне да запази водещата позиция в СДСМ, защото знае, че няма подкрепа от македонските граждани, а няма и подкрепа от мнозинството от поддръжниците или членовете на СДСМ", заяви на пресконференция Милошоски.

„Съжалявам, че ВМРО-ДПМНЕ отново се опитва да увърта и да избягва държавната отговорност. Време е, поне по тези въпроси, всички да бъдем единни и да покажем зрялост пред гражданите и пред Европа. Нашето предложение е ясно. Проекторезолюцията, която внасяме, съдържа всички предишни документи и резолюции, включително френското предложение. В тази резолюция ясно заявяваме как се защитават всички определящи идентичността фактори и сега ги потвърждаваме отново. Ясно заявяваме какви са нашите червени линии", каза Венко Филипче, чийто отговор също беше публикуван на сайта на СДСМ.

Резолюцията, предложена от СДСМ беше коментирана и от президента на Северна Македония Гордана Силяновска. В интервю за ТВ Сител, тя заяви, че не е за нови червени линии, а за договор между политическите партии в страната.

„Няма вече червени линии, линиите вече са преминати или заличени. Това не е ново предложение, имаше няколко декларации преди него, една от тях направена с помощта на МАНУ (академията на науките на Северна Македония). Очаквах и се зарадвах, че лидерите на партиите ще седнат, ще заровят брадвите и си мислех, че това е политическият импулс, че ще отидат заедно в Брюксел и ще кажат: не знаем вече колко пъти сме посягали към конституционни промени, няма резултат, очевидно това не е решението. Конституцията се променя, но политиката на съседите ни към нас остава същата. Нека следваме модела на български или гръцки политици. Не е нужно да променяме конституцията, нека седнем и да изградим платформа за преговори. И да не излизаме никъде навън и да не говорим с никого, преди да се позовем на това, което мислим заедно, че е възможно и това, за което мислим, че е невъзможно. И сякаш нещата тръгнаха добре. Изведнъж видях посещението на лидера на СДСМ в Брюксел, където той каза, че е готов да жертва мандата си, само за да направим крачка напред (в евроинтеграцията). Ако имаш една крачка - конституционни промени и след това пречка, не си направил нищо, просто си променил конституцията. Това не е червена линия. Не съм за линии, аз съм за договор у дома", заяви Силяновска.