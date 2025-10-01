Зеленски бие тревога заради Запорожката АЕЦ, Москва: Всичко е наред (Обзор)

Най-голямата атомна електрическа централа в Европа АЕЦ "Запорожие” вече седмица е без захранване. Това предупреди украинският президент във вторник. Според Володимир Зеленски ситуацията е критична, а поради руските обстрели централата е изключена от електрозахранването, от електропреносната мрежа. “Електроенергията се осигурява от дизелови генератори. Това е извънредна ситуация”, заяви той.

Със своите шест ядрени реактора съоръжението е в топ 10 на най-големите атомни централи в света. Разположено е край окупирания от руските войски украински град Енерходар в Запорожка област. Опасността за Черно море идва от това, че централата се охлажда от водите на р. Днепър, а тя се влива директно в него.

Руснаците завзеха АЕЦ-а през 2022 г. Към този момент той се намира точно на фронтовата линия и често бива удрян от снарядите на воюващите страни. Откакто войната започна, Украйна и Русия се обвиняват в опити за умишлени атаки срещу атомната централа.

За липсата на захранване и опасността от ядрен инцидент предупреди и шефът на международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. Той обсъдил проблема с украинския министър на външните работи Андрий Сибига във Варшава във вторник. Гроси успокои, че ведомството му работи и с Русия, за да се разреши проблемът с електроснабдяването.

Според Зеленски това е най-дългият период, в който АЕЦ “Запорожие” е била без централно захранване.

“Генераторите и централата не са проектирани за това и никога не са работили в този режим толкова дълго. И вече имаме информация, че един дизелов генератор е излязъл от строя”, каза той.

Рафаел Гроси обясни, че дизеловите генератори са последната линия на защита преди ядрена катастрофа. Той посочи, че това положение не трябва да продължава дълго, защото се нарушава ядрената безопасност.

Властите в Киев твърдят, че въпреки опитите им за ремонт на електропреносната мрежа техните служители на място са били изложени на руски обстрел. Поради това Зеленски обвини Кремъл, че извършва престъпление, по-голямо дори от тероризъм. “Това е заплаха за всички. Никой терорист в света не е дръзнал да направи с атомна електроцентрала това, което Русия прави сега. И е правилно светът да не мълчи”, протестира президентът.

Това е 10-ият път, в който АЕЦ “Запорожие” губи електрозахранване, пише в. “Гардиън”. В момента тя не произвежда енергия, но се нуждае от ток, за да поддържа реакторите си хладни и да се избегне прегаряне, което да предизвика необратимо разтапяне. Само така може да се избегне авария, подобна на тази във Фукушима от 2011 г., която предизвика евакуацията на над 100 хил. души и причини биологични щети за милиарди.

Кремъл отхвърли лаконично обвиненията на Киев. Руският оператор на АЕЦ “Запорожие” заяви, че ситуацията в окупираното съоръжение е под контрол. “Имаме достатъчно гориво, за да поддържаме резервните електрогенератори в оптимално състояние”, успокои ръководството на централата.