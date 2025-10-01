Германското правителство планира по-строги наказания за чуждите агенти

Всеки, за когото бъде установено, че действа като агент на чужда държава в Германия, ще бъде заплашен от до 10 години затвор, двойно по-голямо от сегашното наказание. Това предвижда законопроект, одобрен днес от германския кабинет, цитиран от ДПА.

Под ударите на новия нормативен акт ще попада всяко лице, което се съгласи да извършва действия от името на чужда разузнавателна служба. Законопроектът все още предстои да бъде одобрен от германския Бундестаг (долната камара на парламента).

Сега действащото законодателство предвижда наказание от до пет години затвор за чуждите агенти, освен в особено тежки случаи. Бивш сътрудник на крайнодесния политик от „Алтернатива за Германия“ Максимилиан Кра вчера бе признат за виновен в шпионаж в полза на Китай и бе осъден на четири и половина години затвор, пише БТА.

Според законовите промени извършването на разузнавателна дейност за чужда държава ще бъде класифицирано като особено тежко престъпление, за разследването на което ще бъде позволено да бъдат използвани специализирани средства за следене като наблюдение на интернет комуникации и подслушване на адреси.

Освен това законът предвижда разузнавателните служби да могат да изпращат събраната по този способ информация на федералните и регионалните правоприлагащи органи.

Планираната реформа има за цел и да улесни преследването на подготовката за извършване на терористични атаки, за което Министерството на правосъдието каза, че е необходимо, тъй като нападателите напоследък са започнали да използват предмети от ежедневието като автомобили, а не оръжия.