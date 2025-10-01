Макрон ще представи актуализация на ядрената доктрина на Франция през 2026 г.

Френският президент Еманюел Макрон днес заяви в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", цитиран от Франс прес, че "в началото на 2026 г." ще произнесе реч "за ядрената доктрина" на Франция, която се "актуализира сега".

"В момента работя по актуализацията на нашата доктрина и искам да продължа задълбочаването на стратегическия диалог с онези европейци, които искат това. Във всеки случай в доктрината има заложено европейското измерение още от 1962 г.", заяви френският президент, чиято страна е единствената в Европа, заедно с Великобритания, която притежава ядрено оръжие.

Възможността да се позволи на други европейски страни да се възползват от ядреното възпиране на Франция се повдига настойчиво през последните месеци на фона на опасенията, че в бъдеще няма да могат да разчитат на "американския чадър". Германският канцлер Фридрих Мерц призова за провеждане на дебат за подобно развитие, пише БТА.

В петък Макрон трябва да пътува до Саарбрюкен, Германия, за Деня на германското единство, 35 години след обявяването му, по покана на германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер и в присъствието на канцлера Фридрих Мерц. По този случай той още веднъж похвали значението на френско-германските отношения и разбирателството си с германския канцлер.

Запитан за възможността за сваляне на руски изтребители, навлезли в европейското въздушно пространство, Макрон се позова на "доктрината за стратегическа двусмисленост".

"Мога да ви кажа, че нищо не е изключено", защото "трябва да държим (руския президент Владимир) Путин в състояние на несигурност", заяви той.

Миналата седмица френският президент заяви, че НАТО трябва да "действа с една степен по-твърдо" в случай на "бъдещи руски провокации", но добави: "Ние няма да откриваме огън".

Този път изглежда той сякаш отстъпва от думите си от миналата седмица, обяснявайки, че западните лидери "многократно са заявявали пред Москва" какво няма да направят, на което Макрон гледа като на "признак на слабост".

Френският президент зае много агресивна позиция спрямо Русия, която той обвини в намеса.

"Ще бъдем наивни, ако не признаем, че тайна руска армия се разгръща в нашите демокрации. Тя е съставена от онези малки воини, наречени дигитални ботове. Те манипулират демокрациите във Франция, Германия и Европа", предупреди Макрон.