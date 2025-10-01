Кандидат за депутат е убит в сирийската провинция Тартус

Кандидат за депутат на предстоящите парламентарни избори в Сирия бе убит няколко дни преди вота, насрочен за тази неделя, предаде ДПА.

Сирийските служби за сигурност съобщиха, че Хайдар Шахин е бил застрелян в дома си в крайбрежната провинция Тартус. Според информациите маскиран мъж е влязъл в къщата му снощи и е открил огън. Четиридесетгодишният Шахин е бил член на алауитското малцинство в Сирия, пише БТА.

Говорител на сирийското вътрешно министерство потвърди информацията за нападението, като заяви, че един от кандидатите за изборите в неделя е бил убит, но без да даде повече подробности. Властите са започнали разследване, съобщиха днес официални сирийски представители.

Местен представител на властите в провинция Тартус описа убийството като "мерзко престъпление срещу уважаван учен" и каза, че извършителите са имали за цел да попречат на сирийски граждани да упражнят правото си да се кандидатират за парламента.

Тази неделя ще се произведат първите парламентарни избори в Сирия след от свалянето от власт на бившия президент Башар Асад в края на миналата година.