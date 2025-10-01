ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5,2 млрд. лв. е бюджетният ни дефицит към август

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21409080 www.24chasa.bg

Кандидат за депутат е убит в сирийската провинция Тартус

624
СНИМКА: Pixabay

Кандидат за депутат на предстоящите парламентарни избори в Сирия бе убит няколко дни преди вота, насрочен за тази неделя, предаде ДПА.

Сирийските служби за сигурност съобщиха, че Хайдар Шахин е бил застрелян в дома си в крайбрежната провинция Тартус. Според информациите маскиран мъж е влязъл в къщата му снощи и е открил огън. Четиридесетгодишният Шахин е бил член на алауитското малцинство в Сирия, пише БТА. 

Говорител на сирийското вътрешно министерство потвърди информацията за нападението, като заяви, че един от кандидатите за изборите в неделя е бил убит, но без да даде повече подробности. Властите са започнали разследване, съобщиха днес официални сирийски представители.

Местен представител на властите в провинция Тартус описа убийството като "мерзко престъпление срещу уважаван учен" и каза, че извършителите са имали за цел да попречат на сирийски граждани да упражнят правото си да се кандидатират за парламента.

Тази неделя ще се произведат първите парламентарни избори в Сирия след от свалянето от власт на бившия президент Башар Асад в края на миналата година.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?