Дания: Русия води хибридна война срещу Европа

Европа е в разгара на хибридна война, водена от Русия, и континентът трябва да се въоръжи, предупреди днес министър-председателката на Дания Мете Фредериксен. Тя е домакин на среща на върха на лидерите на Европейския съюз в Копенхаген, предаде Асошиейтед прес.

"Надявам се, че всички вече осъзнават, че има хибридна война; днес е Полша, утре е Дания, а следващата седмица вероятно ще бъде някъде другаде, където ще сме свидетели на саботаж или прелитащи дронове", заяви Фредериксен пред журналисти, цитирана от БТА.

Срещата в Копенхаген започва на фона на няколко случая, при които неидентифицирани безпилотни летателни апарата бяха забелязани да прелитат над летища и военни обекти в Дания. Скандинавската страна оцени навлизането на дронове във въздушното си пространство като "хибридна атака". Преди началото на срещата на летището в Копенхаген бе монтирана специална радарна система за наблюдение. Неидентифицирани дронове принудиха властите да затворят летището преди седмица, което доведе до сериозни смущения.

Франция, Германия, Нидерландия, Швеция и Великобритания също изпратиха самолети, кораби и системи за противовъздушна отбрана в Дания преди преговорите. Въоръжените сили на Украйна разположиха мисия в скандинавската страна за споделяне между Киев и Копенхаген на украинския опит в сферата на противодронната отбрана. Всички полети с дронове над страната бяха забранени до петък.

Макар датските власти да не са установили лицата, които носят отговорност за инцидентите, Фредериксен заяви: "Има само една страна, която е готова да ни заплашва, и това е Русия, затова трябва да дадем много силен отговор".

"Искам да се превъоръжим. Искам да закупим повече способности. Искам да бъдем по-иновативни, например в областта на безпилотните летателни апарати", каза Фредериксен. "Когато погледна Европа днес, мисля, че се намираме в най-трудната и опасна ситуация от края на Втората световна война", добави тя.

Русия е в центъра на вниманието на днешната среща на върха, където се очаква дискусиите да се съсредоточат върху това как Европа да бъде максимално подготвена, за да е в състояние да отблъсне евентуална руска агресия до 2030 г., особено сега, когато САЩ насочват вниманието си към въпросите на сигурността в Азия и други региони. Европейските лидери ще обсъдят и възможностите за отпускане на допълнителна помощ на Киев от замразените руски активи. Разговорите вероятно ще обхванат и амбициите на Украйна за присъединяване към ЕС, а украинският президент Володимир Зеленски ще се обърне към лидерите на Евросъюза чрез видеоконферентна връзка. България ще бъде представена на срещата от министър-председателя Росен Желязков.

Държавите и разузнавателните служби на Стария континент смятат, че Русия може да организира нападение в Европа в рамките на 3 до 5 години и че руският президент Владимир Путин е решен да тества НАТО, тъй като Европейският съюз е под натиск да действа по-бързо по отношение на отбраната си след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, което постави под въпрос ангажимента на Вашингтон да подкрепи Украйна и да укрепи архитектурата на сигурността в Европа, отбелязва АП.

По-рано днес в Копенхаген европейските лидери дискутираха изграждането на "стена срещу дронове" – инициатива за подобряване на въздушната отбрана на ЕС срещу безпилотни летателни апарати, съобщи Ройтерс.

Редица лидерите обвиниха Русия в извършването на безпардонни нарушения на европейското въздушно пространство на фона на неотдавнашните нахлувания на дронове над Полша и изтребители над Естония. През септември голям брой руски дронове проникнаха в полското въздушно пространство, а три руски изтребителя навлязоха в естонското.

"Русия ще продължи и ние трябва да сме готови, трябва да засилим готовността си", заяви финландският министър-председател Петери Орпо при пристигането си на срещата, изразявайки подкрепата си за изграждането на "стена срещу дронове" – мрежа от сензори и оръжия за откриване, проследяване и неутрализиране на безпилотни летателни апарати, нарушаващи въздушното пространство на ЕС.

Днешната среща в Копенхаген е и първата възможност за лидерите на 27-те страни от Съюза да обсъдят предложението за използването на замразени руски активи за финансиране на голям заем за Украйна. При пристигането си на срещата на върха някои лидери изразиха подкрепа за идеята, докато други бяха по-предпазливи. От своя страна, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков осъди предложението като "чиста кражба" и заплаши европейските лидери, че Русия ще преследва всяко физическо лице или страна, която открадне нейните средства.

ЕС обмисля предложение за използването на замразени в Европа руски активи за финансиране на заем за Украйна на стойност 140 милиарда евро. Замразените руски активи възлизат на около 300 милиарда долара. От тях 210 милиарда евро се държат в Европа, като 185 милиарда евро са в системата "Евроклиър" (Euroclear) – централната депозитарна институция в Брюксел. При настъпването на падежа на ценните книжа около 176 милиарда евро от тях са превърнати в парични средства, отбелязва Ройтерс.

Песков критикува и плана на ЕС за изграждане на "стена срещу дронове". "Както показва историята, изграждането на стени винаги е лошо нещо", заяви вчера той пред журналисти.

Русия отрече да носи отговорност за дроновете над Дания, отхвърли твърденията, че нейни изтребители са навлезли в естонското въздушно пространство, и заяви, че никога не е имала каквито и да било намерения за изпращане на дронове в Полша. Инцидентите обаче подтикнаха европейските лидери да засилят призивите за укрепване на отбраната на континента и за увеличаване на подкрепата за Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.

Дроновете, които прелетяха над Дания, "показват, че се нуждаем от системи за ранно предупреждение и че трябва да си сътрудничим", заяви президентът на Франция Еманюел Макрон преди срещата.

"Това, което виждам като цяло, е един повтарящ се модел. И този модел идва от Русия", заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която миналия месец повдигна идеята за изграждането на "стена срещу дронове". "Русия се опитва да ни подложи на изпитание. Но Русия се опитва и да посее разединение и тревога в нашите общества. Няма да позволим това да се случи", добави Фон дер Лайен.

Европейската комисия все още не е изготвила подробен план за "стената срещу дронове", което повдига върпоси относно разходите и реализацията на плана на практика, въпреки вчерашното изказване на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който похвали идеята и я определи като "навременна и необходима", отбелязва Ройтерс.