Папа Лъв XIV получи персонализирана бейзболна бухалка и тениска

Папа Лъв XIV получи персонализирана бейзболна бухалка след края на днешната обща аудиенция, предаде АНСА, цитирана от БТА.
Главата на Римокатолическата църква е страстен почитател на бейзболния тим „Уайт сокс“ от родния му Чикаго. Днес, след края на общата аудиенция във Ватикана, той се срещна с бившия играч от тима и настоящ активист Майк Суини, който именно му подари персонализираната бухалка, върху която беше изписано "Лъв XIV".
Бившият спортист подари на папата и тениска с името Лъв XIV и номер 267, изписани на нея. 267 показва, че Лъв XIV е този по ред папа.