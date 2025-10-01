Папа Лъв XIV получи персонализирана бейзболна бухалка и тениска

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв XIV получи персонализирана бейзболна бухалка след края на днешната обща аудиенция, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Главата на Римокатолическата църква е страстен почитател на бейзболния тим „Уайт сокс“ от родния му Чикаго. Днес, след края на общата аудиенция във Ватикана, той се срещна с бившия играч от тима и настоящ активист Майк Суини, който именно му подари персонализираната бухалка, върху която беше изписано "Лъв XIV".

Бившият спортист подари на папата и тениска с името Лъв XIV и номер 267, изписани на нея. 267 показва, че Лъв XIV е този по ред папа.