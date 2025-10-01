ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5,2 млрд. лв. е бюджетният ни дефицит към август

Папа Лъв XIV получи персонализирана бейзболна бухалка и тениска

Папата се срещна с бившия играч от тима и настоящ активист Майк Суини Снимка: Ройтерс

Папа Лъв XIV получи персонализирана бейзболна бухалка след края на днешната обща аудиенция, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Главата на Римокатолическата църква е страстен почитател на бейзболния тим „Уайт сокс“ от родния му Чикаго. Днес, след края на общата аудиенция във Ватикана,  той се срещна с бившия играч от тима и настоящ активист  Майк Суини, който именно му подари персонализираната бухалка, върху която беше изписано "Лъв XIV".

Бившият спортист подари на папата и тениска с името Лъв XIV и номер 267, изписани на нея. 267 показва, че Лъв XIV е този по ред папа.

 

