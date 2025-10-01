Желязков от Дания: Системата за защита от дронове е ключова за източния фланг (Обзор)

Европа е в най-трудната и опасна ситуация от Втората световна война насам, заяви в сряда датската премиерка Мете Фредериксен преди среща на евролидерите в Копенхаген. На събитието, чийто фокус беше войната в Украйна и скорошните нахлувания на руски дронове над въздушното пространство на няколко страни - членки на ЕС, бе и премиерът Росен Желязков.

От Копенхаген той коментира, че изграждането на система за защита от дронове е ключова за укрепването на източния фланг както на ЕС, така и на НАТО. “Защитата не е самоцел, това е продиктувана реакция, но и проактивно действие заради руските провокации”, отбеляза Желязков.

По думите на премиера в хода на дискусиите с другите евролидери било обсъдено изграждането на “степен за ранно предупреждение, за прехващане, контрол и унищожаване на вражески летателни апарати”.

Желязков посочи още, че страната ни “ще участва с всички проекти, които вече е заявила по възможностите за финансиране по механизма SAFE” на блока, като допълни, че подкрепя идеята да се изгради система за 360-градусова защита.

Фредериксен също коментира, че подкрепя свалянето на дронове, които нахлуват във въздушните пространства на страните от ЕС, като добави обаче, че “това трябва да се прави по правилния начин”.

