Част от жилищна сграда в Ню Йорк се срути (Видео)

Част от висока жилищна сграда в Ню Йорк се срути днес, предаде Асошиейтед прес.

Пожарната служба на града заяви, че засега няма информация за ранени. Пожарникарите са реагирали на сигнал за експлозия на газ, която е срутила инсинераторна шахта в 20-етажната сграда в Бронкс. В нея са се помещавали общински жилища.

Видео от мястото на инцидента показва висока сграда, чийто ъгъл се е срутил от партерния етаж до покрива. Видеоклипове, заснети от жители наблизо, показват облак прах, който се издига над блока малко след срутването, което е станало около 8:10 сутринта местно време.

Кметът Ерик Адамс заяви, че е бил информиран за извънредната ситуация и че властите все още правят пълна оценка на щетите. "Моля, избягвайте района за ваша безопасност", написа той в "Екс".

Полицията на града заяви, че е получила обаждания на 911 за срутване на сграда малко след 8 ч. сутринта. "При пристигането си полицаите са забелязали частично срутване на сградата", се казва в изявление на полицията, цитирано от БТА.

Шахтите на инсинераторите в сградите в Ню Йорк някога са се използвали за изхвърляне на боклук, който след това се е изгарял на място. Но те са били до голяма степен заменени с колектори за боклук, които могат да използват същите шахти.

През юли 2023 г. висок строителен кран се възпламени над западната част на Манхатън, което доведе до счупване на стрелата му и тя удари първо близка сграда, а после падна на улицата. При това срутване няколко души получиха леки наранявания, но никой не загина.