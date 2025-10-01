Нидерландия призова ЕС да наложи санкции на хутите след нападението срещу техен кораб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нидерландия призова днес ЕС да наложи санкции на йеменските бунтовници хути като терористична групировка, след като те поеха отговорност за нападението срещу плаващия под нидерландски флаг товарен кораб "Минерваграхт" (Minervagracht) в Аденския залив, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От 2023 г. насам групировката, която е свързана с Иран, е извършила множество нападения срещу кораби в Червено море, като се е насочила към плавателни съдове, които според тях са свързани с Израел, в знак на солидарност с палестинците заради войната на Израел в ивицата Газа.

"Хутите отдавна представляват сериозна заплаха за свободата на корабоплаването", се казва в изявление на нидерландското външно министерство.

Държави, сред които САЩ, Израел, Канада и Австралия, определиха хутите, известни с официалното си наименование "Ансар Аллах", като терористична организация.

При удара в понеделник по плаващия под нидерландски флаг товарен кораб "Минерваграхт" пострадаха двама моряци и се наложи евакуация с хеликоптер на 19 членове на екипажа, съобщи морската мисия на Европейския съюз "Аспидес" (Aspides) и операторът на кораба - компанията "Сплитоф" (Spliethoff).

Военният говорител на хутите каза, че нападението е било извършено с крилата ракета.

Базираната в Амстердам компания "Сплитоф" заяви, че товарният кораб "Минерваграхт" е бил в международни води в Аденския залив, когато е бил ударен, претърпявайки значителни щети и пожар.

Йеменските бунтовници хути казаха, че са атакували кораба, защото собственикът му е нарушил "забраната за влизане в пристанищата на окупираната Палестина".