Френски военни се качиха на блокирания кораб от руския сенчест флот

Войници с камуфлажни униформи и маски бяха забелязани да патрулират на палубата на кораба днес следобед СНИМКА: Пиксабей

Френски военни се качиха на борда на танкера, спрян за проверки край френското крайбрежие и заподозрян, че е част от руския "сенчест флот" и е участвал в инцидента с пускане на дронове над Дания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Войници с камуфлажни униформи и маски бяха забелязани да патрулират на палубата на кораба днес следобед, съобщиха фотограф и фотожурналист на АФП, които заснеха кадри от въздуха.

Плавателният съд "беше задържан миналата събота" и "екип за проверка се качи на борда му", заявиха военните пред АФП.

