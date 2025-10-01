ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Регистрираха огнище на син език в Югозападна Румъния

Вирусът е бил установен при 10 животни във ферми и стопанства Снимка: Pixabay

Румъния е съобщила за огнище на болестта "син език" при говедата в момент, когато болестта продължава да се разпространява в Европа, съобщи Световната организация за здраве на животните, цитирана от сайта Зиаре и БТА.

Организацията е потвърдила днес огнището, установено в окръг Горж, Югозападна Румъния.

Вирусът е бил установен при 10 животни във ферми и стопанства в окръга, посочва базираната в Париж организация, позовавайки се на данни, предоставени от румънските власти.

Миналия месец и съседна Унгария съобщи за огнище на болестта "син език" за първи път от десет години, напомня сайтът.

