Съветът на Европа прекрати мониторинга над България

Съветът на Европа реши да прекрати мониторинга над България. Това обяви в публикация във фейсбук Деница Сачева, вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

С гласуване в пленарна зала мнозинството от всички политически групи подкрепи приемането на специална резолюция за България, която отбелязва, че България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права. Отбелязва се още, че са проведени ключови реформи в съдебната система, борбата с корупцията и защитата на свободата на словото, както и, че са приети законодателни промени за защита на жертвите на домашно насилие, борба с речта на омразата и по-добра защита на журналистите.

В публикацията си Сачева посочва, че Европейската комисия вече прекрати и Механизма за сътрудничество и проверка, а от 1 януари 2026 България ще се присъедини към Еврозоната.

ПАСЕ подчерта, че ще продължи да следи развитието в България в рамките на редовните периодични прегледи.

Работата по тази резолюция продължи почти две години, като през юни Бойко Борисов се срещна с президента на ПАСЕ Теодорос Росопулос, който посети България по покана на българския парламент и го призова за отпадане на процедурата по мониторинг на България, пише Сачева.