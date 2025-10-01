ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 динозавърчета учат децата да задават въпроси

Сръбският премиер ще работи и като лекар

Сръбският премиер Джуро Мацут СНИМКА: Екс/ @NationalIndNews

Членовете на Комисията по административно-бюджетни и мандатно-имунитетни въпроси на сръбския парламент одобриха днес искане на министър-председателя на Сърбия Джуро Мацут наред с премиерските си задължения да може да работи и като лекар, съобщи агенция Бета.

Мацут поиска положително становище от Комисията, за да изпълнява задълженията на специалист ендокринолог в Клиниката по ендокринология на Университетския клиничен център на Сърбия, помощник-ръководител на Клиниката и ръководител на отделението по тумори на ендокринната система и наследствени ракови синдроми, пише БТА.

Положителното становище на комисията му е нужно, както посочва той, за да подаде искане до Агенцията за борба с корупцията, която да му разреши да изпълнява и други задължения освен публичната функция на министър-председателя.

Мацут е специалист по вътрешни болести и ендокринология и редовен преподавател в Медицинския факултет в Белград.

