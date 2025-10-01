Почина природозащитничката Дейм Джейн Гудол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защитничката на правата на животните и приматологът Дейм Джейн Гудол почина на 91-годишна възраст, съобщава Би Би Си.

Тя починала от естествена смърт в Калифорния, където трябваше да участва в лекционна обиколка, съобщи Институтът „Джейн Гудол".

„Тя беше неуморна защитничка на опазването и възстановяването на нашия природен свят", пише институтът в почит към нея.

Когато Джейн Гудол за първи път заминава за Африка, за да изучава шимпанзетата на 26-годишна възраст, тя няма формално научно образование, но все пак успява да спечели доверието на приматите.