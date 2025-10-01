Тръмп ще се срещне със Си Цзинпин, за да говорят за соята

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че соята ще бъде основна тема на разговорите, когато се срещне с китайския президент Си Цзинпин след четири седмици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Производителите на соя в нашата страна са засегнати, защото Китай, само по "преговорни" причини, не купува", написа Тръмп в "Трут соушъл".

Китайските вносители все още не са купили соя от есенната реколта в САЩ по време на търговската война между Вашингтон и Пекин, което струва на американските фермери милиарди долари загуби от продажби, посочва Ройтерс.

Есента обикновено е основният сезон за продажби на американска соя, тъй като фермерите събират свежа реколта от нивите си, а глобалните купувачи чакат най-големият доставчик Бразилия да събере следващата си реколта.

Китай, най-големият вносител на соя в света, се обърна към Южна Америка за доставки, като избягва износа от САЩ, оказвайки натиск върху фючърсите на соята на Чикагската борса.

Миналия месец Тръмп заяви, че той и Си са постигнали напредък по споразумението за Tикток по време на телефонен разговор и че следващата им среща ще бъде лице в лице в Южна Корея, за да обсъдят търговията, проблема с трафика на наркотици и войната на Русия в Украйна.