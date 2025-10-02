Френски барети превзеха руски танкер

Френски спецчасти превзеха руския танкер "Boracay", плаващ под флага на Бенин, заподозрян в принадлежност към т. нар. "руски флот в сянка". Преди това корабът бил принуден да влезе във френски териториални води при Сен Назер. Десантчиците атакуваха танкера по вода и въздух и задържаха командира и неговия помощник.

"Екипажът направи много сериозни грешки, което оправдава съдебното производство", коментира президентът Еманюел Макрон в кулоарите на Европейската среща на върха в Копенхаген, Дания.

Прокуратурата в Брест започна разследване за "непредставяне на доказателства за националност / флаг на кораба" и "сериозни престъпления против безопасността на ЕС".

По данни на френските медии, танкерът е заподозрян, че в периода от 22 до 25 септември е служил като платформа за изстрелване на безпилотни самолети край бреговете на Дания. Тогава неизвестни дронове бяха засечени в района на летището в Копенхаген. На 23 септември около 5 часа сутринта той е забелязан на юг от датския остров Лоланд. През нощта на 25 септември той е на около 160 километра западно от Дания, преди да се насочи към Ламанша. На 29 септември в 2 часа сутринта той обърнал посоката и се насочил към брега на Франция, където спрял при Сен Назер.

Същият кораб бе задържан през есента в Естония за плаване без флаг.