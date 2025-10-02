ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин сред задържаните на хуманитарната флотили...

Два самолета се сблъскаха на пистата на летище в Ню Йорк (Видео)

2828
Кадър: @CBSNews

Два самолета се сблъскаха на летище Ла Гуардия

Два пътнически самолета се сблъскаха на пистата на летище ЛаГуардия в Ню Йорк. Това съобщава CBS News.

Инцидентът, в който са участвали два самолета на Endeavor Air, е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия, според изявление на пристанищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси.

Един човек е бил откаран в болница, добавиха те. Delta съобщи за едно леко нараняване на стюардеса.

Кадър: @CBSNews

