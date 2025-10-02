Два самолета се сблъскаха на пистата на летище в Ню Йорк (Видео)

Два самолета се сблъскаха на летище Ла Гуардия
Два пътнически самолета се сблъскаха на пистата на летище ЛаГуардия в Ню Йорк. Това съобщава CBS News.
Инцидентът, в който са участвали два самолета на Endeavor Air, е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия, според изявление на пристанищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси.
Един човек е бил откаран в болница, добавиха те. Delta съобщи за едно леко нараняване на стюардеса.
Image showing damage to the nose area from one of the Delta CRJ900. https://t.co/pDTK8tJKUS pic.twitter.com/pnCkIJhqcj— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) October 2, 2025
The scene from our @CBSNews producer on board DL5714. He reports they were taxing to the gate at LGA after landing at CLT when they were struck by another Delta regional jet that was taxiing by. More to come. pic.twitter.com/Ty0UwOrrgC— Kris Van Cleave (@krisvancleave) October 2, 2025