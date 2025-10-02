Българин сред задържаните на хуманитарната флотилия, плаваща за Газа (Видео)

Българин е сред задържаните на хуманитарната флотилия, плаваща към Газа. Това се твърди в публикация в инстаграм профила на "Глоубъл Сумуд". Според информацията Васил Николаев Димитров е пътувал на борда на лодката "Гранде блу", която е била блокирана от израелските военноморски сили заедно с други кораби от флотилията. Израелски войници на една от спрените лодки от флотилията СНИМКА: Ройтерс

Васил Димитров от България фигурира в списъка на 500-те участници във флотилията, но за него там няма никакви данни. Самият той казва във видео, разпространено от активистите, че е от София и толкова.

Флотилията, състояща се от около 50 кораба, плава към ивицата Газа в опит да пробие морската блокада на крайбрежната територия и да достави помощи на нейното палестинско население. Васил Николаев Димитров Кадър: Инстаграм/globalsumudflotilla

Тази сутрин стана ясно, че задържана е и Грета Тунберг, която е била на лодката "Алма". По информация на външното министерство на Израел тя е "невредима и в добро здраве".

Министерството на външните работи на Израел съобщи още, че няколко плавателни съда, които са част от глобалната флотилия на Сумуд, са били "безопасно спрени" и че хората на борда са били прехвърлени в израелско пристанище. Израелските власти уточняват, че на корабите е било казано да променят курса си, тъй като се приближават към активна бойна зона. От международната флотилия определиха задържането като незаконно и не като акт на отбрана, а като „нагъл акт на отчаяние".