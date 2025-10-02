ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 октомври е срокът за номинации за Награда „Русе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21412322 www.24chasa.bg

КМГ: Си Дзинпин призова преподавателите и студентите от Тиендзинския университет да работят за напредъка на модернизацията в китайски стил

КМГ

764
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският лидер Си Дзинпин отговори на писмо на преподаватели и студенти от Тиендзинския университет, в което ги поздравява по повод 130-годишнината на висшето учебно заведение и изразява увереност, че те ще следват идеите на социализма с китайска специфика в новата епоха и ще дадат своя принос за реализиране на основните стратегически нужди на страната.

В писмото си Си Дзинпин посочва важната роля на университета за задълбочаване на реформите в образованието и научните изследвания, укрепването на фундаменталните научни изследвания и технологични пробиви, подобряване качеството на подготовката на кадрите, така че всички те да служат по-добре на икономическото и социалното развитие и да допринесат за превръщането на Китай в световна сила в сферата на образованието, науката и технологиите, както и за напредъка на модернизацията в китайски стил.

Неотдавна преподавателите и студентите от университета изпратиха до Си Дзинпин писмо, в което описаха 130-годишната история на институцията и последните постижения в нейното развитие. Те изразиха решимостта си да продължат да се стремят към независимо развитие на таланти и технологична самостоятелност, като по този начин допринесат за превръщането на Китай в образователна и научно-технологична сила.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание