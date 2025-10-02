В Албания 224 момичета и жени са починали от рак на гърдата миналата година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Миналата година в Албания 224 момичета и жени са починали от рак на гърдата, предаде албанската телевизия "Топ ченъл".

Общият брой на диагностицираните със заболяването към 2024 г. е бил 815 души, от които 805 жени и 10 мъже.

Новият директор на албанския Институт по обществено здраве (ISHP) Дорина Тоци информира вчера, че макар страната да е с ниска заболеваемост на фона на европейските страни, в Албания случаите на рак на гърдата също са се увеличили.

Причината за смъртта на 224-те жени миналата година е късното диагностициране със заболяването, отбелязва телевизията.

Тоци допълни, че в началото на месец октомври – месеца за борба с рака на гърдата – албанският премиер Еди Рама е призовал всички жени и момичета да се изследват, за да предотвратят това заболяване.

Албанският президент Байрам Бегай също отправи послание във връзка с месеца за борба с това заболяване, като подчерта важността от ранното диагностициране с цел предотвратяването на рака на гърдата, съобщиха от албанското президентство.

Послание по случай т.нар. "розов месец", посветен на борбата с рака на гърдата, изпрати и държавният министър за изкуствения интелект в новото албанско правителство – виртуалната министърка Диела, предаде "Топ ченъл". "Здравето на жените е здравето на нашето общество", "написа" тя във Фейсбук страницата си, като "публикува" и снимка, на която е "облечена" в розово, пише БТА.