Във Великобритания откриха яйца на комари, които пренасят смъртоносни тропически болести

Учените отправиха спешно предупреждение, след като за първи път във Великобритания бяха открити комари, способни да разпространяват смъртоносни тропически болести.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) откри яйца, принадлежащи както на египетския комар (Aedes aegypti), така и на тигровия комар (Aedes albopictus).

Тревожното е, че тези видове са способни да пренасят болести, включително денга, чикунгуня и вируса Зика, пише "Дейли мейл".

За първи път яйца на египетски комари са открити в склад близо до летище Хийтроу през 2023 г.

На следващата година яйца на тигрови комари бяха открити близо до бензиностанция на магистрала М20.

Предполага се обаче, че това са били ограничени случаи и нито един от двата вида не се е установил във Великобритания. Експертите обаче се опасяват, че затоплянето на климата и все по-влажните зими може да доведат до трайно установяване на тигровия и египетски комар в страната.

"Наличието на тези видове е предупреждение за бъдещето, защото условията на климатичните промени ще стават все по-подходящи за двата вида във Великобритания", коментира д-р Сирил Каминаде, експерт по разпространението на инвазивни комари от Университета в Ливърпул.

Египетският и тигровият комар са видове, които се срещаха предимно в субтропичните региони на Африка и Азия. От няколко години насам обаче те се разпространяват, като тигровият комар се среща в южна и централна Европа.

Между 2020 и 2025 г. изследователи от Великобритания инсталираха специализирани капани за насекоми в морски пристанища, летища и транспортни възли по магистралите в цялата страна.

На двете места, където бяха открити яйца, Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство приложи засилени местни мерки за наблюдение и контрол, като например сътрудничество със собственика на земята за премахване на местата, където комарите могат да се размножават.

След тези мерки през целия период на наблюдение не бяха открити повече екземпляри от инвазивния вид.

Освен това, въпреки че тигровият комар и египетският комар представляват смъртоносна заплаха за общественото здраве в родните си райони, е малко вероятно те да се окажат толкова опасни във Великобритания.

За разпространението на тропични болести не е необходимо само наличието на комари. Температурите също трябва да бъдат достатъчно високи, за да позволят на вируса да оцелее и да се размножава в комарите.

При настоящите температури във Великобритания е малко вероятно вирус като денга да може да се разпространява.

Последните лабораторни данни сочат, че за да се разпространи широко денга треската се нуждае от продължителни температури над 28-30°C в продължение на няколко седмици.

Това означава, че наличието на тези комари не е толкова тревожно, колкото може да изглежда на пръв поглед.