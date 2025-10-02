Албанска депутатка отиде с бебето си на парламентарна комисия (Видео)

Албанската депутатка Илва Джузи, която е от редиците на управляващата Социалистическа партия на Албания, привлече медийното внимание в страната, като отиде на заседание на парламентарна комисия, в която участва, с бебето си, което е на 38 дни, съобщиха албанските медии.

Джузи се появи на заседанието на парламентарната Комисия по природни източници, инфраструктура и устойчиво развитие преди дни със сина си Блин, когото носеше на гръд в слинг шал, информира албанският информационен портал "Шчиптаря".

Според информация на албанската "ТВ Клан" присъствието на бебето не е притеснило членовете на комисията, а работата е протекла нормално. Телевзия "Визион плюс" информира, че председателката на комисията Аниля Денай е приветствала идването на Джузи на работа със сина си и го е определила като добър пример за равнопоставеността между половете и политиките, които подкрепят устойчивото развитие.

Пред Албанското радио и телевизия Джузи, която е депутат за първи път, заяви, че не смята за необичайно присъствието на дете в работна обстановка. Тя подчерта, че това действие не трябва да се възприема като знак за слабост, а като послание към обществото и институциите да създадат по-добри условия за включването на жените, и по-специално майките, в публичния и политическия живот.

"Не виждам проблем в това детето да се взима на работа, а напротив – виждам го като много добра възможност да се даде пример, тъй като мъжете не споделят тази наша (женска) грижа. Един мъж, който има деца, не е подложен на критики в професионален план, тъй като това се случва на жените", каза Джузи, като подчерта, че връзката между бащи и деца не е същата като тази, която майките и децата имат.

Тя допълни, че за нея парламентът е работно място и е поела ангажимент към него именно защото има способността да изпълнява задълженията си като депутат. На голямото внимание, което случаят ѝ привлече, заради това, че такива неща се необичайни за Албания, Джузи отговори, че за нея да вземеш детето си на работа е нормално.

В интервю за телевизия "Репорт Тв" албанската депутатка заяви, че като майка на четири деца майчинството не ѝ пречи да дава своя принос. Тя призова и други жени, които са майки и които са способни да дадат своя принос, да не се колебаят между работата и майчинството, а да изберат и двете, съобщава БТА.

Информационният портал "Дося" припомни, че по-рано германската депутатка Хана Щайнмюлер също отиде в Бундестага с бебето си и изнесе реч, докато същевременно полагаше грижи за детето си.