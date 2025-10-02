Гърция сваля цените на 1000 стоки в магазините

Министърът на развитието на Гърция Такис ​​Теодорикакос обяви инициатива за намаляване на цените на 1000 кода в супермаркетите. Това стана след среща с представители на търговски вериги.

Ресорното министерство обяви, че списъкът с 1000 кода на продукти за супермаркети, чиито цени ще бъдат намалени, ще бъде предоставен в рамките на първите 15 дни на октомври, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция.

Отбелязва се, че за инициативата министерството е сътрудничило с Асоциацията на гръцката хранителна индустрия и Асоциацията на гръцките супермаркети.

Ние непрекъснато се борим за подобряване на жизнения стандарт в ежедневието на гражданите, чрез намаляване на данъците и увеличаване на заплатите.

Същевременно, във всичко, което е под наш контрол, ние извършваме непрекъснати проверки за защита на потребителите, прилагането на кодекса за поведение и настояваме за намаляване на цените с резултати, постигайки инфлация на храните от 1,4% в сравнение с 3% в Еврозоната", каза Теодорикакос.

Инициативата за намаляване на цените на 1000 артикула по рафтовете на супермаркетите несъмнено е положителна и необходима.

"Но нека веригите супермаркети също намалят средната си печалба, за да могат цените да бъдат намалени по още повече кодове, за още по-дълъг период от време, с възможно най-голям процент отстъпка, за да се улеснят домакинствата, които изпитват затруднения. Това е въпрос на социална отговорност и сплотеност", заключи министърът на развитието.