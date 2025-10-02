В Атина и Солун протестират срещу Израел заради задържани кораби

Демонстрации се проведоха снощи в двата най-големи гръцки града, Атина и Солун, след като по-рано израелски сили се качиха на борда на част от корабите на международната хуманитарна флотилия „Сумуд", пътуваща за Газа, и задържаха активисти, включително от Гърция, съобщават гръцките медии.

Значителен брой демонстранти се събраха снощи пред сградата на гръцкото министерство на външните работи в Атина, съобщава в електронното си издание в. „Вима". Снощната демонстрация се проведе по призив на организацията „Поход към Газа". Протест в Атина е насрочен и за днес от 18 ч., като организаторите планират шествие към посолството на Израел.

Няколкостотин души протестираха снощи в Солун срещу действията на Израел. Шествието им премина и пред сградата на консулството на САЩ, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Както предаде телевизия Скай, като се позовава на организаторите на флотилията, гръцки граждани е имало на четири от завзетите снощи от израелските сили кораби – „Оксигоно", „Вангелис Писиас", „Ахед Тахими" и „Павлос Фисас". На борда им е имало общо 33 души, от които 20 гърци.

Вчера, още преди началото на операцията на израелските сили срещу флотилията, външните министерства на Гърция и на Италия се обърнаха с призив към израелските власти да гарантират безопасността на участниците в нея и да позволят да им бъде оказана всякакъв вид консулска помощ, съобщи АНА-МПА.