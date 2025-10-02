ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофирал камион затвори пътя Троян - Априлци

Кола се вряза в тълпа пред синагога в Манчестър, има ранени

2016
Няколко души са ранени, след като кола се вряза в тълпата пред синагога Снимка: Екс/ @Basil_TGMD

Няколко души са ранени, след като кола се вряза в тълпата пред синагога в Хитон Парк в Манчестър тази сутрин.

Нападателят е намушкал охранител с нож, пише The Sun. При нападението четирима души са ранени.

Заподозреният не е успял да влезе в сградата и е бил застрелян на място от въоръжена полиция.

Кметът Анди Бърнам заяви, че кола е била насочена към хора от обществеността пред синагогата. Служители на реда се втурнали на мястото на инцидента след съобщения за нападение с нож срещу охранител.

Мъж, за когото се смята, че е извършителят, е бил прострелян в 9:38 ч. местно време.

Полицията заяви в изявление, че е била извикана в синагогата на еврейската общност в Хитон Парк, на Мидлтън Роуд, Кръмпсал, в 9:31 ч. от член на обществеността, който е заявил, че е видял кола да се движи към членове на обществеността и че един мъж е бил намушкан.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Няколко души са ранени, след като кола се вряза в тълпата пред синагога Снимка: Екс/ @Basil_TGMD

