Състоянието на Илон Мъск достигна 500 млрд. долара

Главният изпълнителен директор на "Тесла" (Tesla) Илон Мъск е първият човек в света, чието състояние възлиза на 500 милиарда долара. Това съобщи списание Форбс, като се позова на данни в реално време.

По този начин Мъск изпреварва със 150 милиарда долара втория по богатство човек в света – Лари Елисън, основател на американската софтуерна компания "Оракъл" (Oracle), предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Увеличението на състоянието на Мъск се дължи основно на ръст от около 4 на сто в цената на акциите на "Тесла" в понеделник, което добави около 9 милиарда долара към богатството му. Бордът на директорите на компанията наскоро предложи нов пакет от възнаграждения за него, който може да му донесе акции на стойност до един трилион долара.

Мъск притежава 12 на сто от "Тесла", чиято пазарна стойност е 191 милиарда долара според Форбс. Той има и 42 на сто дял в "СпейсЕкс" (SpaceX), оценена на 168 милиарда долара, както и 53 на сто дял в "ексЕйАй Холдингс" (xAI Holdings) на стойност 60 милиарда долара. Последната компания е резултат от сливането на компанията за изкуствен интелект ексЕйАй (xAI) и платформата за кратки съобщения "Екс" (X), придобита от Мъск през 2022 г.

Според изчисления на Форбс ако запази сегашното темпо, Мъск може да стане първият трилионер в света преди март 2033 г.

Мъск често пояснява, че за него не става дума за пари или за лично възнаграждение, а за възможността да има достатъчно влияние върху "Тесла". В публикация в платформата "Екс" през септември той отбеляза, че не би приел бъдеще, в което консултантски фирми, които сами не притежават акции на компанията, могат да ограничат позицията му.